Известный футболист, украинский тренер Леонид Ткаченко, которому 1 октября 2018 года исполнилось 65 лет, борется с серьезной болезнью.

Недавно у Леонида Ивановича диагностировали онкологическое заболевание и уже провели операцию. А сейчас тренеру предстоит долгий процесс реабилитации.Мастер спорта СССР и заслуженный тренер УССР Леонид Ткаченко с 1978 по 1984 год выступал за харьковский «Металлист», пройдя с ним путь от второй до высшей лиги чемпионата СССР. Ткаченко был любимцем харьковских болельщиков, которым импонировало его быстрое перемещение по полю и стремление отобрать мяч у соперников. Всего, по данным Википедии, полузащитник сыграл за «Металлист» 220 официальных матчей, забив в них 22 мяча, стал финалистом Кубка СССР 1983 года.Завершив карьеру игрока, Леонид Ткаченко вошел в тренерский штаб родного «Металлиста» и работал по 1992 год. В конце февраля 1989 года после конфликта с ведущими футболистами команду покинул главный тренер Евгений Лемешко, который в 1988 году привел харьковчан к завоеванию единственного в истории клуба Кубка СССР. Место на тренерском мостике было доверено Леониду Ткаченко, под руководством которого «Металлист» в том же 1989 году занял седьмое место, показав второй результат за всю историю участия харьковских клубов в элитном дивизионе чемпионатов Союза.В Харькове Леонид Иванович пережил и тяжелую потерю — от онкологического заболевания крови у него умер сын, который похоронен на одном из харьковских кладбищ. В 1992 году на пост президента ФК «Металлист» пришел Дмитрий Дрозник. Отношения с ним у Леонида Ивановича с ним не сложились. Однажды кто-то поджег входную дверь квартиры тренера, и Ткаченко пришлось покинуть «Металлист». Он возглавил набиравший тогда обороты шепетовский «Темп», а до этого поработал и и.о. главного тренера недавно созданной национальной сборной Украины.Когда же команда из райцентра Хмельницкой области стала разваливаться, Ткаченко уехал в Россию. Там он успешно работал с калининградской «Балтикой» (в этом городе тренер живет уже много лет) и саратовским «Соколом», а в 2000 году снова вернулся в Харьков, приняв приглашение «Металлиста». Однако на этот раз он поработал только в осенней части чемпионата Украины: зимой 2001 года футбольный клуб «Металлист» приобрел Александр Фельдман, и так сложилось, что Леониду Ивановичу пришлось уйти и снова у ехать в Россию. В период с 2001 по 2014 год он работал главным тренером в махачкалинском «Анжи», саратовском «Соколе», «Балтике», питерских «Динамо» и «Петротресте», мурманском «Севере» и тверской «Волге». «Темп», «Балтика» и «Петротрест» под его руководством повышались в классе.Профессиональную тренерскую карьеру Леонид Иванович, которого всегда отличала прямота суждений, а порой и вспыльчивость характера, по его словам, завершил, потому что «надоело видеть в руководстве футбольных клубов дураков». Но без дела не остался - создал в Калининграде детский футбольный клуб ЛИТ (от Леонид Иванович Ткаченко). В 2008 году Леонид Ткаченко приезжал в Харьков на празднование столетия харьковского футбола (торжества тогда проходили в ХНАТОБе).Футболист и тренер Леонид Ткаченко всегда стремился к победе сам и прививал это стремление своим подопечным во всех командах, где ему довелось работать. И вот теперь ему снова предстоит побороться за победу — победу над тяжелым недугом.