На сайте издания Lonely Planet появился список лучших городов для фрилансеров, работающих удаленно. Львов занял второе место в топ-10.

Эксперты составляли рейтинг, исходя из таких условий: фрилансер пребывает в чужом городе до трех месяцев, живет в недорогом отеле в центре города и питается три раза в день вне дома. В расчет принимались скорость интернета, погодные условия, безопасность, стоимость аренды, еды, а также дружелюбие местных жителей.Возглавил рейтинг город Гаосюн в Тайване с месячной оплатой в $956 при условиях, описанных выше. На втором месте оказался Львов, который обойдется фрилансеру в $837 в месяц.Третье место досталось вьетнамскому курорту Нячанг. Там придется потратить $539 за месяц.Также в топ-10 вошли: столица Непала Катманду ($651), вьетнамский город Ханой ($859), Коломбо на Шри-Ланке ($995), Чианграй в Таиланде ($994), Далат во Вьетнаме ($909), киргизский Бишкек ($947) и Керетаро в Мексике ($847).