Идея главы SpaceX Илона Маска заселить Марс вполне реальна, но воплотить задуманное в жизнь возможно только с привлечением государственных ресурсов.

Об этом заявил министр науки Испании, астронавт Педро Дуке, которого цитирует Росбалт.Дуке уверен, что нет таких частных инвесторов, которые будут вкладывать с перспективой на 25-30 лет.Шансы компенсировать полностью затраты за счет космического туризма он также оценил как низкие, поскольку организация перелетов будет очень затратной, а добиться снижения цен на космический туризм будет непросто.Ранее, в 2016 году, Маск пообещал превратить землян в «межпланетный вид» и за несколько десятилетий отправить на Марс около миллиона людей.