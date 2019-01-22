100-летие со дня подписания Акта Злуки Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики отметили у памятника Тарасу Шевченко в Харькове.

В торжественном мероприятии и возложении цветов к памятнику Шевченко приняли участие представители органов власти, общественности, воины АТО (ООС), духовенство, жители и гости Харьковской области, сообщает пресс-служба ХОГА – День Соборности – это не только исторический праздник. Это идея настоящего, – отметила глава ХОГА Юлия Светличная. – Ведь для того, чтобы построить сильное и независимое государство, нужны время и желание. Сегодня украинцы понимают, как никогда, что наша сила и правда – по оба берега Днепра. Единство и развитие – это база создания сильного государства.Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что решил праздновать 100-летие Соборности именно в Харькове.– Сегодня есть новые вызовы. Это вызовы рядом с Харьковом, вызовы в нашем обществе и во вне – с нашими врагами. А в нашем обществе – много проблем, которые нужно решать. И мы сегодня будем работать весь день с Юлией Александровной по вопросам Харькова. И это уместно, – сказал министр.Арсен Аваков отметил, что День Соборности Украины – это хороший повод думать о государственности и анализировать уроки прошлого.– Очень верно сегодня вспоминать, как не устояла Украинская республика в 1920-х годах, и как нам нужно вести себя, чтобы устоять, – сказал министр внутренних дел Украины.