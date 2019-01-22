В течение суток на дорогах Харьковской области работало около 200 единиц спецтехники.

На обработку дорог от гололеда ушло 1067 м² песчано-соляной смеси и 56 тонн технической соли.21 января утром и днем ​​по области наблюдался снег. Циклон вышел из области около 16:00. Дорожники расчищали проезжую часть от снега и льда.22 января в Харьковской области переменная облачность, без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем ​​от -5°С до -10°С.Когда дорога заснеженная или покрыта гололедом, тормозной путь увеличивается в разы. С особой осторожностью двигайтесь по мостам и эстакадам, откажитесь от рискованного маневрирования. Придерживайтесь правил дорожного движения. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону диспетчера, предупредили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.