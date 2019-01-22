Российский военный спутник «Космос-2430», входивший в состав системы предупреждения о ракетном нападении «Око», сошел с орбиты.

Как сообщает Апостроф со ссылкой на сайт Satflare, использующем данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), это произошло 5 января.По имеющейся информации, спутник отработал свой ресурс. Его обломки сгорели в плотных слоях атмосферы или же упали в южной части Тихого океана.В свою очередь в командовании Воздушно-космических сил РФ заявили, что спутник «планово свели с орбиты», и он полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над территорией Атлантического океана на высоте около 100 километров.Спутник «Космос-2430» отслеживал запуски межконтинентальных баллистических ракет с территории США. Аппарат вывели в космос 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк. По информации российских СМИ, в 2012-2014 годах со спутником потеряли связь.