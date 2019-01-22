Состояние миллиардеров в 2018 году увеличилось на 12%, или на $900 млрд (в среднем на $2,5 млрд в день).

В то же время беднейшая часть населения планеты потеряла 11%. Об этом говорится в новом докладе международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam, выпущенном 21 января, накануне Всемирного экономического форума в Давосе.За десять лет, со времен кризиса 2008 года, количество миллиардеров почти удвоилось – каждые два дня в 2017-2018 гг. появлялся новый сверхбогатый человек. Одновременно с этим в крайней нищете по всему миру живут около 736 миллионов человек.Наиболее уязвимыми считаются женщины и девочки, которые бесплатно выполняют работу по уходу. Мужчинам принадлежит на 50% активов больше.Ранее исследователи из World Data Lab и программы «Глобальная экономика и развитие» выяснили, что впервые за всю историю более 50% человечества не являются бедными, а живут в среднем достатке или богатстве.