Из-за перепада напряжения пропала запись с видеокамер наблюдения, сделанная в момент конфликта.Об этом, как передают «Комментарии. Харьков», сообщили сотрудники супермаркета “Рост”, в котором произошла стрельба.
Напомним, что продолжается расследование уголовного производства по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции. В производстве следственного отдела Киевского отдела полиции находятся материалы досудебного расследования по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось ранее, происшествие случилось вечером 5 декабря в супермаркете «Рост» (ул. Шевченко, Киевский район). Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, молодой человек был заподозрен в краже и переведен в подсобное помещение до прибытия наряда полиции. Там «гражданин вдруг набросился на полицейского охраны и нанес ему несколько ножевых ранений», после чего тот в него выстрелил. Оба пострадавших были переведены в институт неотложной хирургии, но посетитель супермаркета скончался.
Кроме того, убийство посетителя супермаркета полицейским расследуется по статьям «умышленное убийство» и «превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия» (часть 1 статьи 115 и часть 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины). Расследование ведет Полтавское территориальное управление Государственного бюро расследований (ГБР).