В Харьковской области правоохранители проведут ряд профилактических мероприятий, направленных на выявление преступлений.Отработка будет проводиться с 21 по 31 января, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
– В частности, осуществление комплекса мероприятий с целью выявления фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывных устройств, выявление и обезвреживание незаконных каналов поступления и транзита наркотических веществ на территорию области, усиление наступательности действий полиции в направлении противодействия киберпреступности, ликвидация организованных групп и преступных организаций, противоправное деятельность которых оказывает негативное влияние на формирование криминогенной ситуации в Харьковской области в частности и в государстве в целом, увеличение присутствия полиции на улицах городов Харьковщины за счет привлечения дополнительных сил и средств, увеличение количества нарядов, – рассказал заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин на совещании силовиков в Харькове 22 января.
Для отработки в Харьковской области уже привлечены дополнительные силы и средства полиции в том числе за счет полицейских межрегиональных подразделений, развернутые дополнительные контрольно-пропускные пункты, маршруты и посты, а также привлечены другие наряды, усиленные суточные наряды дежурных частей и следственно оперативных групп.
– Необходимо отметить и положительные достижения в направлении борьбы с преступностью в Харьковском регионе по результатам прошлого года. Количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 5%, в том числе фактов причинения тяжких телесных повреждений – почти на 20%, разбойных нападений – на треть. Меньше совершено отдельных видов имущественных преступлений, в первую очередь ограблений – на 22% и угонов транспортных средств – почти на 20%. Усилена работа по раскрытию преступлений. Полицией Харьковщины раскрывается 92% совершенных убийств и тяжких телесных повреждений, – добавил Вячеслав Аброськин.