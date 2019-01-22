22 января глава ХОГА Юлия Светличная вместе с министром внутренних дел Украины приняла участие в координационном совещании руководителей правоохранительных органов.

В рамках мероприятия рассматривали два главных вопроса: меры по дальнейшей стабилизации криминогенной обстановки на территории Харьковского региона и обеспечение прозрачности и законности во время избирательного процесса.Во время совещания Юлия Светличная отметила, что в Харьковской области налажена очень действенная совместная работа правоохранительных и силовых структур, которая обеспечивает мирную жизнь и спокойствие в регионе.– Но мы также понимаем, что приближается избирательная кампания, и многие могут и хотят воспользоваться этими возможностями для проведения дестабилизационных или провокационных действий, – отметила руководитель области.Она подчеркнула, что реакция правоохранителей на любые попытки нарушений действующего законодательства во время избирательного процесса должна быть жесткой и профессиональной и не должна выходить за рамки закона.– Все кандидаты, независимо от того – они у власти, или против власти – должны иметь одинаковые условия. А выбор должны делать только украинцы, а не темные или незаконные технологи. Моя личная позиция: все должно происходить в рамках закона. И с вашей стороны я хочу увидеть решительность по полной законности и обеспечению прав всех кандидатов и всех избирателей. С моей стороны, со стороны областной государственной администрации будет предоставлена полная поддержка. Если нужно – организационная. Если нужно – мы будем выступать гарантом всех прав и свобод граждан. В Харьковской области мы не допустим никаких фальсификаций, скупки голосов, неких «схем» и незаконных действий, – подчеркнула Юлия Светличная.Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о ряде организационных мероприятий, которые уже реализуют министерство и руководство Национальной полиции для оперативного реагирования на обращения граждан о нарушениях избирательного законодательства, осуществления мониторинга подобных нарушений и тому подобное.– Я обратился к главе Харьковской областной государственной администрации, Юлии Александровне, с тем, чтобы в Харькове, о котором ходит так много слухов, и в Харьковской области мы могли обеспечить очень ясный и прозрачный процесс, чтобы ни у кого даже не было доли сомнения, как здесь должны пройти выборы. Я не хочу, чтобы Харьков был полигоном для «схематозников» и различных манипуляций, – сказал Арсен Аваков.Он поблагодарил Юлию Светличную за принципиальную позицию в этом вопросе: «Я был бы очень доволен, если бы в каждой области Украины было настолько ясное и четкое понимание своей задачи», – отметил Аресен Аваков.Во время совещания министр МВД акцентировал внимание правоохранителей на ключевых направлениях, где могут фиксироваться нарушения законодательства во время избирательной кампании. В частности, министр отметил, что любая избирательная реклама может финансироваться исключительно из избирательного фонда кандидата, который формируется из средств «понятного происхождения». Он также подчеркнул необходимость жестко реагировать на любые признаки попыток организации схем скупки голосов.– С МВД никто не договорился, не договаривается и не договорится ни о каком взаимодействии в организации так называемых «сеток», – сказал Арсен Аваков.Во время совещания также рассмотрели статистику касательно криминогенной ситуации в Харьковской области , отметив снижение количества тяжких преступлений и рост показателей их раскрытия. Внимание правоохранителей также акцентировали на ряде резонансных преступлений, которые произошли в регионе в последние месяцы. Из-за этих преступлений с 21 по 31 января будут проведены профилактические мероприятия по отработке Харьковского региона.