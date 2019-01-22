Харьковчанки Оксана Шишкова и Людмила Ляшенко в составе Национальной паралимпийской сборной Украины завоевали 10 медалей на этапе Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону, который состоялся в городе Эстерсунд.

На счету украинцев – шесть золотых, 14 серебряных и 16 бронзовых наград. Из них одну золотую, шесть серебряных и три бронзовые медали завоевали харьковчанки.Оксана Шишкова, которая выступает среди спортсменок с нарушением зрения, победила в спринте лыжных гонок, завоевала серебряные медали в биатлонном спринте, в индивидуальной гонке по биатлону, в лыжных гонках на средней дистанции и в эстафете лыжных гонок, а также стала бронзовым призером в лыжных гонках на длинной дистанции.Людмила Ляшенко в соревнованиях среди спортсменок с нарушением опорно-двигательного аппарата в классе «стоя» завоевала серебряные медали в спринте лыжных гонок и биатлона, а также бронзовые награды в лыжных гонках на длинной дистанции и в индивидуальных гонках по биатлону.По итогам соревнований сборная Украины заняла первое место по общему количеству наград и второе – по количеству золотых медалей, уступив только команде США, на счету которой было 11 золотых наград.Сейчас паралимпийская сборная Украины готовится к чемпионату мира, который с 15 по 24 февраля будет принимать Канада.