23 января в Украину придут атмосферные фронты с Балкан, которые принесут снегопады, усиление ветра и метели.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.На юге Украины ожидается мокрый снег с дождем и налипание мокрого снега.«Непогода с сильными осадками больше коснется центральных областей и Одесской области. В западной части снег будет небольшим и умеренным. К востоку осадки доберутся только к вечеру», — прогонозирует синоптик.Температура воздуха снизится: ночью от -7° до -14°, днем от -4° до -9°. На западе ночью от -4° до -9°, днем от -1° до -4°. На юге ночью от -2° до -8°, днем от 0° до 4°, в Крыму от +4° до +9°.