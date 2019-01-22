Харьковчане обратились к властям города с просьбой привести в порядок городские маршрутки и наладить график их работы.

Соответствующая петиция появилась на сайте мэрии.«Предлагаю установить на остановках информационные таблички с указанием маршрута, интервала его движения и времени работы. Также создать орган, контролирующий качество предоставления транспортных услуг, а если этот орган существует - заставить его работать», - пишет Виталий Клименко.Кроме того, по словам мужчины, нужно привести в порядок маршрутки и водителей, а также довести до сведения пассажиров, куда можно обращаться с жалобами на перевозчиков.«Надоело стоять на остановке с надеждой на то, что за тобой кто-то приедет и довезет тебя до пункта назначения. Ты никогда не уверен в том, что транспорт ходит, что ради тебя одного проезжающая маршрутка остановится, что тебе не нагрубят, и ты не порвешь внутри маршрутки свою одежду», - справедливо заметил харьковчанин.