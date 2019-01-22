В ближайшие двое суток погода в Харькове и области резко поменяется.



Как сообщал «Вечерний Харьков» , 23 января в Украину придут атмосферные фронты с Балкан, которые принесут снегопады, усиление ветра и метели.23 января, по прогнозам Харьковского областного гидрометцентра, будет наблюдаться переменная облачность. Ночью без осадков. Днем снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -12...17°, днем -3...-8°.По данным Укргидрометцентра, ночью 24 января в Харьковской области ожидается сильный снег (прирост снежного покрова – 10-15 см, местами – до 20 см), а также порывы ветра до 15-20 м/с и метели. Температура ночью -3...-8°, днем -3...+2°.