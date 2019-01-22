Нарколог по делу о ДТП на Сумской Елена Федирко заявила о том, что ей не сообщали о необходимости явиться в суд.

Перед началом судебного заседания Федирко рассказала журналистам, что следователь Игорь Волков и его руководство знали номер ее телефона и место пребывания.Также Елена Федирко подчеркнула, что в марте 2018 года была в Харькове, позже - выехала на территорию области. О том, что ее разыскивают, она не знала. Нарколог отметила, что сама позвонила Волкову с претензией о том, что ей не сообщили о розыске.Напомним, 7 августа харьковский суд удовлетворил ходатайство об установлении местонахождения свидетеля Елены Федирко. Следующее заседание было назначено на 11 сентября - в связи с проведением розыскных мероприятий. 11 сентября выяснилось, что Федирко выехала на временно неподконтрольную территорию Донбасса. 22 января 2019 года Федирко прибыла в суд самостоятельно.Напомним, 7 августа харьковский суд удовлетворил ходатайство об установлении местонахождения свидетеля Елены Федирко. Следующее заседание было назначено на 11 сентября, в связи с проведением розыскных мероприятий. 11 сентября выяснилось, что Федирко выехала на временно неподконтрольную территорию Донбасса.Авария произошла 18 октября 2017 года на пешеходном переходе у выхода из станции метро «Исторический музей» Lexus Зайцевой ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg Дронова вылетел на тротуар. 5 человек погибли на месте, еще 6 получили травмы различной тяжести. Одна 24-летняя пострадавшая позднее умерла в больнице.