В Харькове пресечена деятельность сети порностудий.По данным Главного управления Нацполиции в Харьковской области, установлены личности семи злоумышленников, причастных к организации незаконного бизнеса. Преступную группу возглавили двое жителей Харькова.
Во время проведения санкционированных обысков полицейские изъяли компьютерную технику, веб-камеры, мобильные телефоны, эротические игрушки, деньги.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество), ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
В января 2019 года досудебное следствие завершено и обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.