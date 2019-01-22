В 2018 году местные бюджеты Харьковщины пополнились поступлениями от рентной платы на сумму 682 миллиона гривен.

В Главном управлении фискальной службы Харьковской области проинформировали о поступлении рентной платы. Так, в 2018 году в Государственный бюджет Украины поступило рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата 13,7 млрд грн.Благодаря механизму распределения рентной платы за добычу нефти и газа, который заработал с начала этого года, в местные бюджеты Харьковской области с начала года поступило 681,6 млн грн.В фискальной службе региона отмечают, что принятие в 2018 году нормативно-правового акта, согласно которому осуществляется зачисление 5% рентной платы в местные бюджеты, способствует повышению финансовой возможности местных общин, справедливому распределению средств между бюджетами разных уровней, общинами сел, поселков, городов региона. Указанные изменения дали существенный толчок к развитию местных общин, на территории которых добываются нефть и газ, помогли привлечь средства на поддержку социальной инфраструктуры этих населенных пунктов.