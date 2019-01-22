После трехнедельной паузы, связанной с участием национальной сборной Украины по волейболу в заключительных матчах отборочного турнира Евро-2019, возобновились игры чемпионата Украины в мужской Суперлиге.

Украинская сборная под руководством латвийского наставника Угиса Крастиньша, совмещающего работу в национальной команде с работой главного тренера львовского клуба «Барком-Летучие мыши», успешно прошла групповой турнир и вышла в финальную часть чемпионата континента с первого места. В двух заключительных турах сборная Украины, практически все игроки которой в разные годы выступали за харьковские клубы «Локомотив» и «Юракадемия», победила 5 января в Запорожье, во Дворце спорта «Юность», сборную Македонии – 3:1 (25:19, 28:26, 23:25, 25:23) и 9 января переиграла в городе Шененверд сборную Швейцарии – 3:2 (25:20, 26:28, 25:21, 15:25, 16:14).Итоговое турнирное положение в группе F (каждая сборная сыграла по 6 матчей): Украина – 16 очков из 18 возможных, Македония – 9, Швейцария – 7, Венгрия – 4.В финальной части, которая пройдет с 12 по 29 сентября в четырех странах – Франции, Бельгии, Словении и Нидерландах, сборная Украины попала в «голландскую» группу D, где ее соперниками на площадках Роттердама и Амстердама будут команды Чехии, Эстонии, Черногории, Польши и Нидерландов.В 10-м туре чемпионата Украины в Суперлиге «Сборная Харьковской области – Юракадемия» играла в минувшие пятницу и субботу в Чернигове против аутсайдера – местного «Буревестника-ШВСМ». В первой игре хозяева площадки дали бой харьковчанам в стартовой партии и вырвали ее на «больше-меньше» – 26:24. Не менее упорным получился и второй сет, но в нем удача улыбнулась харьковчанам – 23:25. А две следующие партии харьковская команда выиграла уже более уверенно – 21:25, 19:25, победив в матче – 1:3.Повторная игра получилась еще более упорной. Первую партию выиграли харьковчане – 19:25, вторую и третью – черниговские волейболисты – 25:21, 25:22. Четвертый сет легко взяли харьковчане – 15:25, а затем в пятом решающем они вырвали победу – 13:15, выиграв матч – 2:3.Остальные поединки 10-го тура завершились так: «ШВСМ-СумГУ» (Сумы) – ВК «МХП-Винница» – 1:3, 0:3, «Новатор» (Хмельницкий) – «Фаворит» (Лубны) – 3:0, 3:2, «Сердце Подолья» (Винница) – «Барком-Летучие мыши» (Львов) – 3:2, 3:0.Турнирное положение после 20 сыгранных каждой командой матчей таково: «Барком-Летучие мыши» – 17 побед, 51 очко, ВК «МХП-Винница» – 16, 48, «Сердце Подолья» – 15, 44, «Новатор» – 13, 36, «Сборная Харьковской области – Юракадемия» – 11, 31, «ШВСМ-СумГУ» – 3, 12, «Фаворит» – 3, 10, «Буревестник-ШВСМ» – 2, 8.Встречи очередного 11-го тура состоятся 2 и 3 февраля. В эти дни сыграют: «Сборная Харьквской области – Юракадемия» – «ШВСМ-СумГУ», ВК «МХП-Винница» – «Барком-Летучие мыши», «Буревестник-ШВСМ» – «Фаворит», «Новатор» – «Сердце Подолья».