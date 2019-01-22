Нет никакой необходимости делать паузу в два часа между ужином и отходом ко сну, поскольку это не приносит никакой пользы здоровью.

К такому неожиданному выводу пришли японские исследователи, сообщает МедикФорум.Все мы не раз слышали рекомендации о том, что на ночь есть нельзя, а между последним приемом пищи и отходом ко сну должно пройти не менее двух-трех часов. Однако поздний прием пищи вовсе не является таким вредным для здоровья, как нам это внушают. Японские ученые выяснили, что рекомендуемые двухчасовые перерывы между ужином и сном никаким образом не влияют на показатели сахара в крови в долгосрочной перспективе. Эти выводы эксперты из Университета Окинавы сделали на основе наблюдений за 1 573 здоровыми взрослыми людьми, которые продолжались три года.Большинство участников исследования оставляли те самые два часа между ужином и отходом ко сну, но 16% мужчин и 8% женщин сокращали этот интервал или вовсе от него отказывались. Когда исследователи изучили их анализы крови, то выяснили, что время последнего приёма пищи не оказывает никакого значения на уровень сахара в крови в долгосрочной перспективе. Значительно большее воздействие на этот показатель производили вес, артериальное давление, физические нагрузки, курение и употребление алкоголя.«Вопреки распространенному мнению, установление интервала между последним приемом пищи и отходом ко сну не является определяющим для показателей сахара в крови, - подчеркивают исследователи. - Необходимо уделять большее внимание размеру порций и компонентам питания, высыпаться, отказываться от курения и злоупотребления алкоголя, следить за весом. Все эти показатели более важны для метаболических процессов».