В Харьковской области 28,2 тысяч граждан изъявили желание начать собственное дело и открыть свой бизнес в 2018 году.

Об этом сообщили в Главном управлении фискальной службы области и отметили, что в сравнении с 2017 годом количество вновь созданных предпринимателей выросла на 25,4% Среди новичков – 24,3 тысячи ФЛП и 3,9 тысячи юридических лиц.При этом за прошлый год прекратили свою деятельность 14,0 тысяч СХД, а это на 58% меньше, чем в 2017 году. В ДФС области связывают этот факт с улучшением экономических факторов.В налоговом ведомстве области также проинформировали, что больше всего тех, кто делает первые шаги в бизнесе, проживает непосредственно в Харькове. В частности, столице Слобожанщины с начала года начали собственное дело 20,7 тысячи субъектов. Больше всего их зарегистрировано в Московском и Шевченковском районах Харькова. Среди районов области больше новичков живет в Харьковском и Дергачевском районах.Налоговики отмечают, что среди направлений деятельности, в которых реализуют себя начинающие предприниматели, сегодня наиболее популярна сфера IТ технологий и торговля, в том числе, через интернет. Популярна также деятельность общественных организаций. А вот среди жителей области наиболее распространенной остается торговля.