Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ потерпел катастрофу при посадке на военный аэродром в Мурманской области, сообщается со ссылкой на источник.

"Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область). Авиапроисшествие случилось около 13:40 мск", - сказал собеседник ТАСС.Из членов экипажа потерпевшего аварию бомбардировщика, по предварительным данным, выжили командир и штурман.Экипаж самолета состоит из четырех человек - командир, помощник командира, штурман и оператор.Авиабаза Оленья расположена на Кольском полуострове в 92 км к югу от Мурманска, недалеко от города Оленегорск. На авиабазе дислоцированы самолеты Ту-22М3.Ту-22М3 (по кодификации НАТО Backfire) предназначен для поражения целей на территории противника в стратегической глубине. Максимальная скорость бомбардировщика достигает 2300 км/ч, дальность полета - 7 тыс. км.