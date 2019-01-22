Хозяйственный суд Харьковской области рассмотрел иск заместителя руководителя Харьковской местной прокуратуры №3 в интересах государства в лице Харьковского городского совета к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании 1240581,17 грн.

Общество с ограниченной ответственностью владеет нежилым зданием по улице Индустриальной, 3 в Харькове, расположенном на земельном участке площадью 0,7086 га. Однако, соответствующее право относительно указанного земельного участка за ответчиком не зарегистрировано.С момента возникновения права собственности на недвижимое имущество у ответчика возникла обязанность заключить и зарегистрировать договор аренды на вышеуказанный земельный участок. Этой обязанности предприятие не выполнило, а значит без законных оснований сохранило у себя имущество – средства за аренду земли. Общество с ограниченной ответственностью в период с июля 2015 по май 2018 не платило за пользование земельным участком арендную плату за землю в установленном законодательными актами размере, сообщили в пресс-службе суда.Суд удовлетворил иск и взыскал в пользу Харьковского городского совета более одного миллиона гривен.