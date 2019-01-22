Почти неделю опытом обменивались представители кинологических центров Львовской, Одесской, Днепропетровской областей, Киева, Киевской области и Харькова.Учебно-тренировочные мероприятия проходили по программе отработки порядка и тактики использования служебных собак кинологами на поиск наркотических веществ во время осмотра лиц и багажа в аэропортах Украины.
Полицейские прослушали курс лекций о мерах личной безопасности при применении собак по поиску запрещенных веществ, ознакомились с видами и характеристиками наркотиков. В ходе практической части учений правоохранители патрулировали территорию аэропорта, проводили досмотр автотранспорта, пассажиров и их багажа.
Как рассказал начальник кинологического центра Харьковской области Алексей Сайганов, с целью более эффективного использования служебных собак на поиск запрещенных веществ, большинство тренировок проходило в реальных условиях. В зале аэропорта размещались люди, у которых в вещах были спрятаны наркотики. Собаки довольно быстро обнаруживали таких лиц.
По окончании учебно-тренировочных сборов полицейские подвели итоги, а всем участникам были вручены сертификаты о полученных знаниях.