В Харьковской облгосадминистрации проходит совещание, на котором обсуждают перспективы развития Харьковского авиазавода.Совещание проводит глава ХОГА Юлия Светличная. Присутствует министр МВД Украины Арсен Аваков, сообщает корреспондент «Вечернего Харькова» с места события.
В частности, речь идет о загруженности завода новыми заказами. В частности, предприятие может получить крупный контракт, а также заказы, рассчитанные на 5 лет: на постройку двух самолетов АН-74 для Национальной гвардии. Общая сумма контракта $450 млн.
Напомним, 22 января Юлия Светличная и Арсен Аваков приняли участие в праздновании Дня Соборности Украины. Позже губернатор и министр провели координационное совещание в областном управлении Нацполиции, где речь шла о дальнейшей стабилизации криминогенной обстановки и обеспечении прозрачности и законности во время избирательного процесса.