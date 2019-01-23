В Карпатах на лыжной трассе горы Высокий Верх пострадал ребенок.

Как сообщили во Львовской облгосадминистрации, инцидент произошел 21 января.Оказалось, что пострадавший – 9-летний харьковчанин. У него диагностировали травму головы.Напомним, что это не первый случай, когда харьковчане попадают в неприятности в Карпатах. Так, ночью 20 января во время катания на лыжах в районе горы Гемба потерялся 35-летний мужчина. Харьковчанина удалось разыскать лишь утром 21 января. Он преодолел несколько рек и в мокрой одежде добрел до села Березники.