Чтобы посмотреть на удивительную красоту застывшего от холода водопада в Китае, туристы готовы проехать тысячи километров.Об этом сообщают Белновости.
Редкий природный феномен запечатлели в горном районе КНР, в провинции Хэбэй. Фотографии водопада, который полностью охвачен льдом, набирают множество «лайков» в социальных сетях.
Живописный водопад под названием Mancheng Longju, как выяснилось, удивительно красив не только в теплое время года.
Для туристов повесили фонари на близлежащих горах, чтобы люди могли приезжать к водопаду даже ночью.