Чтобы посмотреть на удивительную красоту застывшего от холода водопада в Китае, туристы готовы проехать тысячи километров.

Об этом сообщают Белновости Редкий природный феномен запечатлели в горном районе КНР, в провинции Хэбэй. Фотографии водопада, который полностью охвачен льдом, набирают множество «лайков» в социальных сетях.Живописный водопад под названием Mancheng Longju, как выяснилось, удивительно красив не только в теплое время года.Для туристов повесили фонари на близлежащих горах, чтобы люди могли приезжать к водопаду даже ночью.