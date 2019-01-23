Нарколог Елена Федирко, осматривавшая участников ДТП в центре Харькова, отказалась отвечать, могли ли опиаты повлиять на поведение Алены Зайцевой перед трагедией.Об этом сообщает newsroom.
При этом специалист утверждает, что состояние водителя Lexus не соответствовало наркотическому опьянению.
В ходе разбирательства врач заявила, что девушка находилась в сознании и здравом уме. При этом остальные признаки могли соответствовать черепно-мозговой травме и сотрясению мозга. Кроме того, Федирко подтвердила, что обвиняемая сообщала ей об употреблении за день до трагедии таблетки пенталгина.
Свидетель также запуталась в показаниях о том, какое количество психотропных веществ является достаточным для вывода о наркотическом опьянении. Поначалу она ответила адвокату потерпевших Ларисе Матвеевой, что не знает, однако затем заявила, что в случае с кодеином вес должен составить три грамма. Уточнять, три грамма по отношению к чему именно (например, весу живого тела - прим.ред) нарколог не стала.
Кроме того, Федирко ответила, что не знает, могли ли найденные в моче Алены Зайцевой опиаты повлиять на поведение водителя Lexus. Защите обвиняемой, в свою очередь, врач подтвердила, что пенталгин полностью выводится из организма за 72 часа.