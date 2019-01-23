Нарколог Елена Федирко, осматривавшая участников ДТП в центре Харькова, отказалась отвечать, могли ли опиаты повлиять на поведение Алены Зайцевой перед трагедией.

Об этом сообщает newsroom.При этом специалист утверждает, что состояние водителя Lexus не соответствовало наркотическому опьянению.В ходе разбирательства врач заявила, что девушка находилась в сознании и здравом уме. При этом остальные признаки могли соответствовать черепно-мозговой травме и сотрясению мозга. Кроме того, Федирко подтвердила, что обвиняемая сообщала ей об употреблении за день до трагедии таблетки пенталгина.Свидетель также запуталась в показаниях о том, какое количество психотропных веществ является достаточным для вывода о наркотическом опьянении. Поначалу она ответила адвокату потерпевших Ларисе Матвеевой, что не знает, однако затем заявила, что в случае с кодеином вес должен составить три грамма. Уточнять, три грамма по отношению к чему именно (например, весу живого тела - прим.ред) нарколог не стала.Кроме того, Федирко ответила, что не знает, могли ли найденные в моче Алены Зайцевой опиаты повлиять на поведение водителя Lexus. Защите обвиняемой, в свою очередь, врач подтвердила, что пенталгин полностью выводится из организма за 72 часа.