Рабочая группа по оптимизации административно-территориального устройства Харьковской области предложила создать в регионе девять районов.

Заседание группы прошло 22 января, пишет "Слободской край".Предлагается оставить такие районы:- Харьковский (город Харьков и Харьковский район);- Дергачевский (Дергачевский и Золочевский районы);- Чугуевский (город Чугуев, а также Волчанский, Великобурлукский и Печенежский районы);- Змиевской (добавить город Первомайский, а также Первомайский и Красноградский районы);- Валковский (добавить город Люботин с Коломакским, Краснокутским и Богодуховским районами);- Изюмский (город Изюм, а также Балаклейский и Боровской районы);- Красноградский (добавить Зачепиловский, Кегичевский и Сахновщинский районы);- Купянский (город Купянск, а также Волчанский и Шевченковский районы);- Лозовский (город Лозовая с Близнюковским и Барвенковским районами).- Это не окончательный вариант укрупнения. Мы учитывали фактор сбалансированности демографических, географических, экономических, исторических, культурных и логистических особенностей районов, - отметил первый вице-президент - исполнительный директор Ассоциации органов местного самоуправления Харьковской области Николай Титов.По его словам, предполагается, что в одном районе в среднем население будет составлять 137 тыс. человек, в среднем будет работать шесть ОТГ.Напомним, представители Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства представили свое видение укрупнения районов области во время круглого стола "Перспективы формирования новой системы административно-территориального устройства Харьковщины", который состоялся 17 декабря 2018 года. Согласно предложениям экспертов министерства, в области должно остаться четыре района. Сейчас в Харьковской области 28 районов.