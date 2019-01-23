Рабочая группа по оптимизации административно-территориального устройства Харьковской области предложила создать в регионе девять районов.Заседание группы прошло 22 января, пишет "Слободской край".
Предлагается оставить такие районы:
- Харьковский (город Харьков и Харьковский район);
- Дергачевский (Дергачевский и Золочевский районы);
- Чугуевский (город Чугуев, а также Волчанский, Великобурлукский и Печенежский районы);
- Змиевской (добавить город Первомайский, а также Первомайский и Красноградский районы);
- Валковский (добавить город Люботин с Коломакским, Краснокутским и Богодуховским районами);
- Изюмский (город Изюм, а также Балаклейский и Боровской районы);
- Красноградский (добавить Зачепиловский, Кегичевский и Сахновщинский районы);
- Купянский (город Купянск, а также Волчанский и Шевченковский районы);
- Лозовский (город Лозовая с Близнюковским и Барвенковским районами).
- Это не окончательный вариант укрупнения. Мы учитывали фактор сбалансированности демографических, географических, экономических, исторических, культурных и логистических особенностей районов, - отметил первый вице-президент - исполнительный директор Ассоциации органов местного самоуправления Харьковской области Николай Титов.
По его словам, предполагается, что в одном районе в среднем население будет составлять 137 тыс. человек, в среднем будет работать шесть ОТГ.
Напомним, представители Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства представили свое видение укрупнения районов области во время круглого стола "Перспективы формирования новой системы административно-территориального устройства Харьковщины", который состоялся 17 декабря 2018 года. Согласно предложениям экспертов министерства, в области должно остаться четыре района. Сейчас в Харьковской области 28 районов.