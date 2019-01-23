Медики предупреждают, что нужно внимательно относиться к запаху, который исходит от тела человека. Даже если запах приятный, скорее всего, с организмом не все в порядке.

Специалисты назвали случаи, когда нужно обратиться за помощью к врачу, информируют «Экономические новости».Например, если чувствуется запах кислого квашеного теста, скорее всего у вас в организме чесоточный клещ. Он появляется на фоне сниженного иммунитета из-за таких болезней, как СПИД, туберкулез, лейкемия и других опасных болезней.Если организм человека поразила синегнойная палочка, то от его тела исходит медовый аромат. Эта бактерия может спровоцировать заболевание легких, бронхов, отита, менингита.А вот запах рыбы свидетельствует о наличии триметиламинурии или гарднереллезомы. Первая бактерия связана с генетикой, организм не может производить ферменты, которые отвечают за переработку побочных продуктов пищеварения. А вторая может быть следствием половых контактов, и тогда следует обратиться к врачу, чтобы сдать мазок.Если в организме человека повышено содержание ацетона, то запах его тела похож на запах гнилых яблок. Скорее всего, у него развивается диабет, и не справляются почки. Ацетон таким способом выходит вместе с потом. Нужно соблюдать диету.Аммиаком пахнет от людей, у которых есть проблемы с желудком и печенью. А еще так пахнет от тех, кто пьет слишком мало воды и, опять же, злоупотребляет низкоуглеводными диетами.