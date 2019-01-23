Из 8850 жилых домов Харькова приборы учета тепла установлены на 6800 домах, что составляет почти 80%.

Об этом 22 января на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского городского совета сообщил директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач.По его словам, в 2018 году было установлено более 500 счетчиков тепла. Эта работа ведется за счет средств городского бюджета, инвестиционной программы КП «Харьковские тепловые сети» и кредитных ресурсов Мирового банка. При этом он отметил, что если соответствующее финансирование сохранится, то в течение последующих двух лет в городе оснастят счетчиками тепла все дома.Также он сообщил, что внутридомовые приборы учета устанавливает и КП «Харьковводоканал». В частности, в прошлом году предприятие установило более 250 приборов учета холодной воды.– Для «Харьковводоканала» эта работа новая, не урегулированная законодательством, но для баланса распределения воды и водных ресурсов – необходимая, – подчеркнул Алексей Богач.Он также напомнил, что в текущем году продолжит работать городская программа по бесплатной установке индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды гражданам льготных категорий. В их числе – люди с инвалидностью, чернобыльцы, малообеспеченные семьи, воины АТО и др.