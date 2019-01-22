Харьковский Национальный Академический театр оперы и балета имени Лысенко («Схід Опера») подписал договор о присоединении к мировой ассоциации в сфере театрального и музыкального искусства Opera Europa.

Подписание соглашения состоялось 22 января. В ходе церемонии подписания документа председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная поздравила всю театральную общественность, а также вручила государственную награду и грамоты областной администрации сотрудникам и артистам «Схід Опери», сообщает корреспондент «Вечернего Харькова» с места события.