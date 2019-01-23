Нынешняя зима – рай для любителей кататься на лыжах, санках и мастеров лепить снеговиков.

Причем именно в создании скульптур из снега харьковчане проявляют удивительную фантазию. И если снеговиками, сидящими на лавках или стоящими во дворах, никого особо не удивишь, то вот элитный внедорожник из снега – это вам не шутка.Гелендваген в натуральную величину создали в Новоселовском районе Харькова в переулке Культкомовском, 7. Фото шедевра опубликовали в Фейсбуке в группе «Харьков NOW».Стоит отметить, что на автомобиле проработаны не только детали корпуса, но он также и покрашен. Обычно для покраски фигур из снега используют краску в баллончиках.Как долго эта красота простоит, зависит только от погоды. В ближайшее время синоптики не обещают потепления, а вот новые снегопады, по их прогнозам, придут в регион уже 24 января. Ожидается прирост снегового покрова на 10-15 сантиметров, местами до 20, а также ветер до 15-20 метров в секунду и метели.