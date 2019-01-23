Художник, почетный гражданин Красноградщины Михаил Ткаченко скончался 16 января на 76-м году жизни.

"Ушел из жизни искренний и талантливый человек, настоящий патриот нашего края. Своим творчеством он прославлял малую родину далеко за пределами района. Михаил Александрович родился в селе Натальино в 1943 году. Ребенком почувствовал тяготы того беспокойного тяжелого времени. Спеша на работу, мама оставляла сыну бумагу и карандаши. Это и определило дальнейшую судьбу члена Национального союза художников Украины. Изобразительное искусство было смыслом его жизни. Каждая картина Михаила Ткаченко - это частичка души незаурядного мастера, которую он навсегда оставил нам. Выражаем соболезнования родным, друзьям, коллегам, всем, кто знал и уважал Михаила Александровича при жизни", - говорится в соболезновании председателя районного совета Владимира Птишника.