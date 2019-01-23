По данным Climate Action Tracker, к концу столетия средние мировые температуры вырастут на 3,3 градуса Цельсия.

В отчете перечислены 17 стран, которые приложили максимум усилий для защиты окружающей среды — первые три места пустуют, поскольку ни одна из 56 стран не смогла достичь впечатляющих результатов в борьбе с глобальным потеплением, информируют «Экономические новости».По данным Climate Action Tracker, к концу столетия средние глобальные температуры вырастут на 3,3 градуса по Цельсию — это намного выше целевого показателя, установленного Парижским климатическим соглашением 2015 года.В ежегодном отчете по индексу эффективности изменения климата (CCPI) оценивается вклад стран и целевые показатели на 2030 год из 56 стран с учетом их выбросов парниковых газов, развития возобновляемых источников энергии и потребления энергии.Одна из причин, по которой ученые пришли к такому выводу, заключается в том, что для достижения этой цели просто «недостаточно политической воли». Что еще хуже, первые три места в рейтинге были оставлены пустыми, чтобы подчеркнуть, что ни одна страна не преуспела.Было установлено, что на 56 стран, включенных в рейтинг, приходится около 90% глобальных выбросов парниковых газов.Общие баллы учитывают усилия соответствующих стран с точки зрения выбросов парниковых газов, возобновляемых источников энергии , энергопотребления и реализованной политики в области климата.Вот 17 стран, которые сделали больше всего для защиты окружающей среды.Франция отмечается за ее ведущую роль в международных переговорах по климату, однако страна не ввела ощутимых мер по сокращению выбросов парниковых газов, особенно в транспортном и строительном секторах.Румыния преуспевает во многих областях — выбросы парниковых газов, возобновляемые источники энергии и потребление энергии. Главное, чего сейчас не хватает, — это конкретные меры по борьбе с глобальным потеплением.Хотя у Люксембурга хорошие показатели по выбросам парниковых газов, государство слабое с точки зрения реальных политических мер по ограничению последствий изменения климата.Хотя в целом у Украины хорошие показатели, в докладе критикуется полное отсутствие амбиций в отношении экологической политики.Португалия поднялась на одно место вверх благодаря хорошим показателям в области возобновляемых источников энергии.Хотя Дания преуспевает в плане сокращения выбросов парниковых газов, согласно отчету, страна не проводит экологические реформы, чтобы ограничить последствия изменения климата.Несмотря на приличный показатель в целом, по мнению авторов исследования, Хорватии не хватает четкой политики в отношении изменения климата.Финляндия показала хорошие результаты с точки зрения возобновляемых источников энергии и сокращения выбросов парниковых газов. С другой стороны, ее производительность с точки зрения потребления энергии далеко не идеальна.Эксперты считают, что, несмотря на хорошие результаты в категории выбросов парниковых газов, Норвегия не реализовала стратегии, направленные на сокращение выбросов в долгосрочной перспективе.Индия сумела занять место в общем рейтинге благодаря своим показателям в категории возобновляемых источников энергии.В то время как Мальта показала хорошие результаты в плане выбросов парниковых газов, стране не хватает четко определенной политики в области климата на национальном уровне.Несмотря на хороший общий балл, эксперты предполагают, что Швейцария может занять более активную позицию в международных переговорах по климату.Хотя Великобритания, безусловно, имеет очень хорошие показатели выбросов парниковых газов, эксперты критикуют тот факт, что страна заморозила цены на уголь и недостаточно поощряла использование возобновляемых источников энергии.Латвия была удостоена приличной оценки за хорошие результаты в разных категориях.Литва особенно хорошо себя зарекомендовала с точки зрения возобновляемых источников энергии.За последние пять лет Марокко увеличило долю возобновляемых источников энергии.Хотя страна приняла долгосрочную цель нулевых выбросов к 2045 году, эксперты не довольны отсутствием четких стратегий для достижения этих целей.