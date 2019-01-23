По данным Climate Action Tracker, к концу столетия средние мировые температуры вырастут на 3,3 градуса Цельсия.В отчете перечислены 17 стран, которые приложили максимум усилий для защиты окружающей среды — первые три места пустуют, поскольку ни одна из 56 стран не смогла достичь впечатляющих результатов в борьбе с глобальным потеплением, информируют «Экономические новости».
По данным Climate Action Tracker, к концу столетия средние глобальные температуры вырастут на 3,3 градуса по Цельсию — это намного выше целевого показателя, установленного Парижским климатическим соглашением 2015 года.
В ежегодном отчете по индексу эффективности изменения климата (CCPI) оценивается вклад стран и целевые показатели на 2030 год из 56 стран с учетом их выбросов парниковых газов, развития возобновляемых источников энергии и потребления энергии.
Одна из причин, по которой ученые пришли к такому выводу, заключается в том, что для достижения этой цели просто «недостаточно политической воли». Что еще хуже, первые три места в рейтинге были оставлены пустыми, чтобы подчеркнуть, что ни одна страна не преуспела.
Было установлено, что на 56 стран, включенных в рейтинг, приходится около 90% глобальных выбросов парниковых газов.
Общие баллы учитывают усилия соответствующих стран с точки зрения выбросов парниковых газов, возобновляемых источников энергии , энергопотребления и реализованной политики в области климата.
Вот 17 стран, которые сделали больше всего для защиты окружающей среды.
17. Франция — 59,30
Франция отмечается за ее ведущую роль в международных переговорах по климату, однако страна не ввела ощутимых мер по сокращению выбросов парниковых газов, особенно в транспортном и строительном секторах.
16. Румыния — 59,42
Румыния преуспевает во многих областях — выбросы парниковых газов, возобновляемые источники энергии и потребление энергии. Главное, чего сейчас не хватает, — это конкретные меры по борьбе с глобальным потеплением.
15. Люксембург — 59,92
Хотя у Люксембурга хорошие показатели по выбросам парниковых газов, государство слабое с точки зрения реальных политических мер по ограничению последствий изменения климата.
14. Украина — 60.09
Хотя в целом у Украины хорошие показатели, в докладе критикуется полное отсутствие амбиций в отношении экологической политики.
13. Португалия — 60,54
Португалия поднялась на одно место вверх благодаря хорошим показателям в области возобновляемых источников энергии.
12. Дания — 61,96
Хотя Дания преуспевает в плане сокращения выбросов парниковых газов, согласно отчету, страна не проводит экологические реформы, чтобы ограничить последствия изменения климата.
11. Хорватия — 62,39
Несмотря на приличный показатель в целом, по мнению авторов исследования, Хорватии не хватает четкой политики в отношении изменения климата.
10. Финляндия — 62,61
Финляндия показала хорошие результаты с точки зрения возобновляемых источников энергии и сокращения выбросов парниковых газов. С другой стороны, ее производительность с точки зрения потребления энергии далеко не идеальна.
9. Норвегия — 62,80
Эксперты считают, что, несмотря на хорошие результаты в категории выбросов парниковых газов, Норвегия не реализовала стратегии, направленные на сокращение выбросов в долгосрочной перспективе.
8. Индия — 62,93
Индия сумела занять место в общем рейтинге благодаря своим показателям в категории возобновляемых источников энергии.
7. Мальта — 65,06
В то время как Мальта показала хорошие результаты в плане выбросов парниковых газов, стране не хватает четко определенной политики в области климата на национальном уровне.
6. Швейцария — 65,42
Несмотря на хороший общий балл, эксперты предполагают, что Швейцария может занять более активную позицию в международных переговорах по климату.
5. Великобритания — 65,92
Хотя Великобритания, безусловно, имеет очень хорошие показатели выбросов парниковых газов, эксперты критикуют тот факт, что страна заморозила цены на уголь и недостаточно поощряла использование возобновляемых источников энергии.
4. Латвия — 68,31
Латвия была удостоена приличной оценки за хорошие результаты в разных категориях.
3. Литва — 70,47
Литва особенно хорошо себя зарекомендовала с точки зрения возобновляемых источников энергии.
2. Марокко — 70,48
За последние пять лет Марокко увеличило долю возобновляемых источников энергии.
1. Швеция — 76,28
Хотя страна приняла долгосрочную цель нулевых выбросов к 2045 году, эксперты не довольны отсутствием четких стратегий для достижения этих целей.