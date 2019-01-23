21 января осужденный Дергачевской исправительной колонии № 109 получил разрешение на отпуск.

Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний.За примерное поведение и отношение к труду осужденный учреждения получил разрешение на кратковременный выезд в Харьков, где живет его семья.Как отметил начальник учреждения подполковник внутренней службы Иван Буров, такие выезды помогают осужденным решить социально-бытовые вопросы.Согласно ст.111 ч. 4 Уголовно-исполнительного кодекса Украины, осужденные, работающие и находящиеся в исправительных колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания, имеют право на ежегодный кратковременный выезд за пределы колонии продолжительностью 14 календарных дней.