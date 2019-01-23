В Харьковской области по состоянию на 10:00 проезд транспорта обеспечен на всех автомобильных дорогах государственного значения Харьковской области.

Как сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области, утром 23 января зашел циклон, который принес снегопад при температуре от -9°С до -12°С. Днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. До 16:00 циклон зайдет во все районы области при температуре от -4°С до -9°С. Осадки будут продолжаться до утра 24 января.Дорожные службы работают в усиленном режиме и готовы к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. В период непогоды дорожники просят водителей большегрузного транспорта по возможности ограничить движение по автомобильным дорогам и подождать на площадках для отстоя. В наиболее вероятных местах скопления грузовиков дополнительно дежурит техника для буксировки. В случае возникновения чрезвычайной ситуации – телефон: