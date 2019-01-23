Лучшие учителя начальных классов получат 20% надбавку к заработной плате.

Об этом рассказал директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.– В этом году в Украине стартует пилотный проект по сертификации учителей. Его главная цель: определить наиболее прогрессивных учителей, поддержать их и дать им возможность продолжить работать творчески, – сказал Александр Сидоренко. – Сертификация учителей будет осуществляться в три этапа. Один из них – прохождение внешнего независимого оценивания.Те учителя, которые успешно пройдут аттестацию, будут получать 20% надбавки к зарплате в течение трех лет действия сертификата.– Например, кандидат наук должен получать 15% надбавку к заработной плате. Безусловно, 20% – это существенная поддержка для педагога. Мы ожидаем, что наши учителя начальной школы примут активное участие, – отметил Александр Сидоренко.Всего в Украине участие в сертификации смогут принять тысяча учителей начальных классов. Была определена предельная численность участников для каждой области. На Харьковщине сертификацию смогут пройти 55 учителей. К участию уже зарегистрировались 49.Регистрация на участие в сертификации продлится до конца января.