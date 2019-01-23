23 января в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете проходит совещание по ремонту дороги Мерефа – Лозовая – Павлоград.В работе совещания принимает участие глава ХОГА Юлия Светличная.
Обсуждается вопрос относительно технологий и сроков ремонта дороги. Это направление станет приоритетом работы дорожников в нынешнем году, сообщает корреспондент «Вечернего Харькова» с места события.
Напомним, по инициативе Юлии Светличной средства на реализацию этого проекта заложены отдельной строкой в государственном бюджете.
— В 2019 году продолжим работу по обновлению местных дорог, а также начнем строительство дороги Харьков — Лозовая — Павлоград. Деньги на эти цели удалось заложить в государственный бюджет отдельной строкой, — отметила Юлия Светличная.