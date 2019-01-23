Соревнования по боксу среди женщин пройдут со 2 по 7 февраля в Комплексной детско-юношеской спортивной школе «ХТЗ».

Программа



2, 3 и 4 февраля – предварительные бои

5 февраля – четвертьфинальные поединки

6 февраля – полуфинальные поединки

7 февраля – финальные бои и награждение

В них примут участие лучшие спортсменки страны разных возрастных категорий.Прийти и поболеть за спортсменок могут все желающие.Место проведения: легкоатлетический манеж КДЮСШ «ХТЗ» (пр. Московский, 244/1).