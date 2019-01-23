Соревнования по боксу среди женщин пройдут со 2 по 7 февраля в Комплексной детско-юношеской спортивной школе «ХТЗ».В них примут участие лучшие спортсменки страны разных возрастных категорий.
Программа
2, 3 и 4 февраля – предварительные бои
5 февраля – четвертьфинальные поединки
6 февраля – полуфинальные поединки
7 февраля – финальные бои и награждение
2, 3 и 4 февраля – предварительные бои
5 февраля – четвертьфинальные поединки
6 февраля – полуфинальные поединки
7 февраля – финальные бои и награждение
Прийти и поболеть за спортсменок могут все желающие.
Место проведения: легкоатлетический манеж КДЮСШ «ХТЗ» (пр. Московский, 244/1).