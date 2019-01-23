Удвоение из-за нарушения работы нервов бывает, например, при сахарном диабете или рассеянном склерозе.

Наше зрение – бинокулярное. Это значит, что сначала наши глаза независимо видят два изображения одного и того же объекта. А затем в затылочной части мозга картинки от каждого из глаз сливаются, образуя единый объемный зрительный образ, который мы и воспринимаем. Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».Итак, в создании цельного образа участвуют глаза, управляющие ими мышцы, нервы, по которым сигналы от глаз проходят в мозг, и наконец, сам мозг. Удвоение предметов означает, что на каком-то из этих участков возникла проблема.Двоиться в глазах может из-за искривлений и заболеваний сетчатки глаза, хрусталика, роговицы. Также это сигнал о возможной неправильной работе мышц или повреждении в их кровоснабжении, например, при косоглазии, гипертонии, миастении, вирусных инфекциях. Удвоение из-за нарушения работы нервов бывает при сахарном диабете или рассеянном склерозе. И, наконец, двоиться в глазах может из-за сотрясения мозга, опухоли или при чрезмерном воздействии алкоголя.В любом случае имеет смысл обратится к врачу.