В среду, 23 января, в харьковском метрополитене наблюдалось столпотворение, какого тут не было давно.

В местных пабликах в социальных сетях появились фотографии со станций метро «Индустриальная», «Армейская» и других. Немало снимков разместили в группах «Типичное ХТЗ» и «Харьков LIVE». Об этом сообщает politeka.В комментариях пользователи пишут, что даже на относительно незагруженных станциях довелось постоять, пока приехал поезд. Кроме того, скорость движения метро была сегодня непривычно медленной.На официальном сайте КП «Харьковский метрополитен» информации о причинах коллапса нет. Издание «Vgorode» обратилось за комментариями непосредственно в пресс-службу предприятия.Там объяснили, что ограничение скорости поездов осуществлялось по техническим причинам, но на график движения по Холодногорско-Заводской линии это не повлияло.В свою очередь пользователи сообщают о том, что традиционный маршрут сегодня занял у них гораздо больше времени, чем обычно.