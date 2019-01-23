В среду, 23 января, в харьковском метрополитене наблюдалось столпотворение, какого тут не было давно.В местных пабликах в социальных сетях появились фотографии со станций метро «Индустриальная», «Армейская» и других. Немало снимков разместили в группах «Типичное ХТЗ» и «Харьков LIVE». Об этом сообщает politeka.
В комментариях пользователи пишут, что даже на относительно незагруженных станциях довелось постоять, пока приехал поезд. Кроме того, скорость движения метро была сегодня непривычно медленной.
На официальном сайте КП «Харьковский метрополитен» информации о причинах коллапса нет. Издание «Vgorode» обратилось за комментариями непосредственно в пресс-службу предприятия.
Там объяснили, что ограничение скорости поездов осуществлялось по техническим причинам, но на график движения по Холодногорско-Заводской линии это не повлияло.
В свою очередь пользователи сообщают о том, что традиционный маршрут сегодня занял у них гораздо больше времени, чем обычно.