В больнице при Университете традиционной китайской медицины в китайской провинции Ляонин настойчивые врачи смогли вернуть к жизни пациента после того, как он пробыл в состоянии клинической смерти в течение 150 минут.

Об этом сообщает МедикФорум.Более двух часов медики делали своему подопечному непрямой массаж сердца, - и, в конце концов, оно забилось.По данным издания Daily Mail, которое рассказало об этом случае, сердечно-легочной реанимацией пациента занимались 20 врачей. Медики по очереди пытались вновь «включить» переставшее биться сердце мужчины – в течение 150 минут они делали непрямой массаж сердца и не останавливалась ни на секунду. В общей сложности было выполнено почти 15 тысяч надавливаний на грудную клетку.В Китае рекомендованное время реанимационных мероприятий - 50 минут. Но медики, спасавшие пациента, сообщили, что аппаратура показывала у мужчины незначительную сердечную деятельность. Поэтому было принято решение об исключении из правил – по словам врачей, «был шанс, хоть и призрачный» спасти человека. К счастью для пациента, они его не упустили.Отметим, что до этого исследование, проводившееся учеными из Университета Саутгемптона, завершилось их выводом о том, что после наступления клинической смерти у человека некоторое время может сохраняться сознание в течение, по крайней мере, нескольких минут после наступления клинической смерти.- Мы знаем, что мозг не может функционировать, если сердце перестает биться. Но в этом случае остается сознание, по крайней мере в течение трех минут. Предполагалось, что если человек что-то «помнит» из периода клинической смерти, то это на самом деле не его память и сознание, а просто галлюцинации. Мы доказали, что это не так, - сказал по этому поводу в журнале Resuscitation Journal, руководитель работы доктор Сэм Парниа.