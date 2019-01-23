В ночь на 24 января по Харькову и области ожидается вьюга.

24 января: облачная погода. Ночью обильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель. Днем – осадки в виде мокрого снега и дождя. Гололедица; туман, видимость на автодорогах 200-500 м. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Ожидается повышение температуры воздуха: ночью -4...-9°, днем -2...+3°. По Харькову ночью -6...-8°, днем около 0°.25 января: облачная погода. Ночью и днем небольшие осадки. Местами гололедица, туман. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью -1...-6°, днем -4...+1°.