«Укрзалізниця» сняла временное ограничение по возврату билетов через интернет.

Теперь можно при необходимости сдать проездной документ, воспользовавшись соответствующей онлайн-услугой на сайте или фирменном мобильном приложении компании.Напомним, временная блокировка онлайн-услуги возврата проездных документов была введена 15 декабря 2018 года сроком на месяц. 15 января с 16.00 ограничение прекратило свое действие. Необходимость принятия этих мер на период рождественских и новогодних праздников национальный железнодорожный оператор объяснял борьбой со спекулянтами, скупающими билеты на рейсы в первые минуты открытия продажи – для последующей перепродажи по более высокой цене.В свое оправдание за доставленные клиентам неудобства «Укрзалізниця» приводит доказательство эффективности этих мер — наличие билетов на поезда в прошедший пиковый период. При этом оператор не уточняет, о каких именно рейсах идет речь.