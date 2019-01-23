У курильщиков биологический возраст оказался значительно выше реального.Ученые из американской биотехнологической компании Insilico Medicine разработали алгоритм искусственного интеллекта, который определяет биологический возраст пациента по химическом анализу крови. Оказалось, что у курильщиков он значительно выше реального: у женщин — в два раза, у мужчин — в полтора. Об этом сообщает Фокус.
ИИ тренировался угадывать возраст людей на результатах анализов крови около 149 000 человек, из которых 49 000 — курильщики. После обучения программа смогла довольно точно определять возраст некурящих людей, но курящим людям прибавляла десятки лишних лет.
– Курение является реальной проблемой, которая разрушает человеческое здоровье, вызывает серьезные заболевания и даже преждевременные смерти. Мы применили искусственный интеллект, чтобы доказать, что курение значительно увеличивает ваш биологический возраст, — говорит Полина Мамошина, старшая научная сотрудница Insilico Medicine.
Интересно, что эта закономерность наблюдается только у курильщиков в возрасте до 40 лет, а затем разница между фактическим и биологическим возрастом стирается. Ученые пока не могут объяснить, почему так происходит.