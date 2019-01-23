Злоумышленник, представившийся работником милиции, позвонил 67-летней жительнице Золочева и сообщил, что ее сын задержан за нанесение телесных повреждений.

Якобы пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице и ему нужны деньги на лечение. Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, женщина вынесла из дома и отдала неизвестному 58 тысяч гривен. И только затем обратилась в Золочевский отдел полиции.В ходе проверки установлено, что сына заявительницы не задерживали и в полицию не доставляли. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Полиция ищет злоумышленников.