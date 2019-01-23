В Харькове спасли кота, который застрял на дереве в холодную ночь.

Об этом сообщает "Порятунок тварин Харків".По информации общественников, инцидент произошел на улице Амосова, 23. Там домашний кот выпрыгнул из окна и застрял на дереве на высоте около 10 метров. Спуститься вниз самостоятельно животное не смогло, а специалисты ГСЧС отказались приезжать на вызов. Несколько часов зоозащитники пытались найти автовышку - и лишь в 00:30 их старания увенчались успехом.«К счастью, конечности не обмерзли, с ним все хорошо. Этот кот - особый член семьи, отец привез его из зоны АТО», - рассказали активисты.