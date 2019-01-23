Планы ремонта и строительства дорог в области на 2019-й год обсудили 23 января на совещании под руководством главы ХОГА.

Мероприятие состоялось в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете. В совещании приняли участие представители органов власти и местного самоуправления, дорожных служб и ученые.Открывая совещание, Юлия Светличная отметила, что в последние годы в области в разы увеличились объемы ремонта дорог. Дорожные работы финансируются из бюджетов всех уровней.– Дорожное хозяйство и сфера дорожной инфраструктуры как в Харьковской области, так и во всей Украине сегодня оставляет желать лучшего. Недостаточное финансирование дорожной сферы на протяжении многих лет привело к пагубному состоянию всех дорожных артерий – практически без исключения. Но в последнее время ситуация начала налаживаться. Благодаря тому, что пополняются местные бюджеты, благодаря налогоплательщикам, у нас сегодня есть возможность уделить внимание тем проблемам, которые накапливались в течение длительного времени, – сказала глава ХОГА.Она отметила, что активная работа по восстановлению и капремонту дорожного полотна в Харьковской области началась с 2016 года, и за прошедшее время сделано многое. Однако еще больше работы – впереди.– Останавливаться мы не намерены. Одним из важных направлений, которое требует капитального ремонта, является дорога Харьков – Лозовая – Павлоград. В 2017 году мы начали ее ремонт. В этом году продолжим. И к тем 35 км полотна, которые уже восстановлены, добавим еще более 70 км, – сказала руководитель области.Финансирование на ремонт этой дороги по президентской инициативе было заложено в государственном бюджете отдельной строкой. Юлия Светличная отметила, что начать работы на этой и других дорогах в области необходимо не «как обычно» в середине лета, а как только позволят погодные условия.О готовности выполнить задачи главы ХОГА сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгений Зражевец.– В прошлом году мы выполнили план работы, который был утвержден государственным бюджетом, на 100% и сделали еще дополнительный объем, который позволит нам те работы, которые запланированы на 2019 год, начать в марте. Есть 4 переходных контракта, подрядчик определен и готов со 2-й половины марта выйти на объекты, которые уже прошли через аукцион «Прозоро», – сообщил Евгений Зражевец.Касательно дороги Харьков – Лозовая – Павлоград начальник САД в Харьковской области сообщил, что вся необходимая для ее ремонта документация есть, экспертизы пройдены, все готово для проведения тендерных процедур. Ремонт дороги рассчитывают начать также в марте. Евгений Зражевец отметил, что для удешевления работ совместно с учеными разработали проект, предусматривающий 3 типа конструктивов: наименее разрушенные участки будут фрезеровать и укладывать на них новый асфальтобетон; на более разрушенных участках частично восстановят основание; на полностью разрушенных основание заменят полностью.Кроме ремонта существующего пути, в Лозовском районе запланировано и новое дорожное строительство – объездной дороги вокруг города Лозовая. Она позволит разгрузить город от потока автомобилей, движущихся по дороге Харьков – Лозовая – Павлоград. Сейчас они проезжают по центру города.– Протяженность участка – около 2 км. Начнется дорога в районе населенного пункта Панютино и завершится в районе Новоивановки, – уточнил директор ГП «Дороги Харьковщины» Игорь Турченко. – Это первое строительство местной дороги в Украине после создания Дорожного фонда. Работы будут начаты в апреле 2019 года.Кроме ремонта дороги Харьков – Лозовая – Павлоград, приоритетными на этот год дорожники назвали ремонты направлений Дергачи - Казачья Лопань (запланировано полное восстановление 12 км покрытия); Харьков - Волчанск, Мерчик - Краснокутск и др. Также уже составлен перечень из 77 местных дорог, которые будут восстанавливать за счет Дорожного фонда в 2019 году.