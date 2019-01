Всемирно известная шведская группа ABBA, которая ранее анонсировала новые композиции в оригинальном составе, представит новые песни во второй половине 2019 года.

Об этом сообщает НВ.Группа выпустит две новые песни: I Still Have Faith In Love и Don't Shut Me Down, передает The Guardian.Издание отмечает, что задержка с выпуском новых песен связана с проблемами юридического характера.В то же время, представители группы надеются, что новые песни будут опубликованы до осени.ABBA - шведский коллектив, существовавший в 1972-1982 годах. Был назван по первым буквам имен исполнителей: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. Является одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки.