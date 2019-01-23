Меня интересует, в какие дни месяца выплачиваются пенсии, кто имеет право ее выдавать и кто получает ее в первую очередь?

Сергей Николаевич

Как разъяснили в Пенсионном фонде Украины, согласно части 1 статьи 3 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», субъектами солидарной системы, в частности, являются предприятия, учреждения, организации, осуществляющие выплату и доставку пенсий. Таким образом, выплата пенсии может производиться предприятиями почтовой связи или банковскими учреждениями.Статьей 47 закона определено, что пенсия выплачивается ежемесячно организациями, осуществляющими выплату и доставку пенсий, в срок не позднее 25 числа месяца, за который выплачивается пенсия, исключительно в денежной форме по указанному в заявлении месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины. Или перечисляется на определенный этим лицом банковский счет в порядке, предусмотренном законодательством.С целью обеспечения стабильного финансирования выплаты пенсий каждому пенсионеру установлена индивидуальная дата выплаты пенсии в течение выплатного периода, с 4 по 25 число ежемесячно.Порядок выплаты пенсий предприятиями почтовой связи определен Инструкцией о выплате и доставке пенсий, социальных пособий национальным оператором почтовой связи, утвержденной приказом от 28.04.2009 г. за №464/156 Министерства транспорта и связи Украины, Министерства труда и социальной политики Украины постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 28.04.2009 г. №14-1, зарегистрированным в Минюсте Украины 02.07.2009 г. за №592/16608.Пунктом 2.1. инструкции предусмотрено, что с целью равномерной выплаты пенсий выплатные объекты почтовой связи составляют графики выплаты пенсий в течение выплатного периода по каждому доставочному участку и согласовывают их с органами Пенсионного фонда.Графики для выплаты пенсий предприятиями почтовой связи составляются в соответствии с территориальными участками.Выплата пенсий банковскими учреждениями осуществляется в соответствии с Порядком выплаты пенсий и денежной помощи по согласию пенсионеров и получателей помощи через их текущие счета в банках, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 30.08.1999 г. №1596 (с изменениями).Пункт 15 порядка предусматривает, что перечисление средств осуществляется в течение месяца по датам в пределах выплатного периода. Даты и выплатной период определяются органами Пенсионного фонда и уполномоченными банками согласно заключенным между ними договорам.Независимо от способа получения пенсии, пенсионеры, которые получают надбавки к пенсии по нормам Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» (инвалиды войны, участники боевых действий, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, члены семей погибших) имеют право на первоочередную выплату пенсий, которая осуществляется в первой декаде, не позднее 10 числа.